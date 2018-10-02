Когда по Крымскому мосту поедут бензовозы?

Минтранс запретили провозить опасный груз через Крымский мост.

В Министерстве предполагают, что бензовозы смогут поехать по транспортному переходу через Керченский пролив через 1,5-2 месяца. То есть, в срок запланированной сдачи в эксплуатацию Крымского моста.

«Полагаю, что в течение полутора-двух месяцев они продолжат пользоваться паромной переправой, а после этого мы соответственно запустим, в том числе автомобили, перевозящие опасные грузы», — рассказал журналистам ТАСС министр транспорта Евгений ДИТРИХ.

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Минтранс пока не дает разрешение на перевозку опасных грузов через Крымский мост. Сейчас все бензовозы переправляются через Грузовую паромную линию «КТЛК».

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