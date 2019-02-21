Когда по Крымскому мосту проедет первый поезд?

Первый поезд с материка в Крым приедет через три месяца после продажи билетов.

Продажа билетов на поезда дальнего следования из материковой России в Крым откроется 10 сентября, а первый состав приедет на полуостров 8 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ФГУП «Крымская железная дорога» со ссылкой на начальника дирекции по обслуживанию пассажиров Владимира РЕЗНИЧЕНКО.

«Принято, что продажа открывается за 45 суток, но есть договорённость, что билеты начнут продавать за 90 дней. Дата определена, и нет никаких сомнений, что 8 декабря первый поезд придёт в Крым», — цитирует пресс-служба сотрудника предприятия.

Продаваться билеты на поезда дальнего следования в Крыму будут в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в Ялте и Судаке.

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Осуществлять железнодорожные пассажирские перевозки из Крыма и в Крым будет отдельная транспортная компания, которую определит АО «Российские железные дороги» в ближайшее время.

«Это будет предприятие с материка, хозяева подвижного состава. Мы будем распоряжаться инфраструктурой, которая есть и организовывать здесь работу», — сказал РЕЗНИЧЕНКО.

Строительство железнодорожной части Крымского моста и подходов к ней идёт по графику. Движение поездов по самому длинному мосту в России и Европе откроется в декабре этого года.