Когда снова заработает «Крымский титан»?

Власти Крыма рассказали, что завод «Крымский титан» начнёт свою работу, только после утверждения плана действий по ликвидации накопленного экологического ущерба и модернизации. Об этом со ссылкой на вице-премьер-министра РК Юрия ГОЦАНЮКА сообщает управление информационной политики Мининформа РК, пишет РИА Новости Крым.

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«Полтора месяца пока предприятие не работало, на нем велась профилактическая работа, производилась замена всех газовентиляционных рукавов. Также проводимая работа по нейтрализации веществ в кислотонакопителе не останавливалась ни на один день. На сегодня более 2,5 млн кубометров чистой воды мы сбросили в накопитель. Помимо этого, до стабилизации ситуации будет проводится ежедневный мониторинг», – отметил вице-премьер, который в связи с этим провел совещание с коллективом предприятия и в администрации города.

Помимо этого, он отметил, что план мероприятий утверждён правительством полуострова, а также согласован с главой Республики Крым Сергеем АКСЁНОВЫМ. Сейчас правительство ждёт поручение о его согласовании в правительстве РФ.

В плане мероприятий, предусмотрено строительство установки нейтрализации кислых стоков с целью исключения сброса в кислотонакопитель и его нейтрализации. А помимо этого, проводиться бурение двух скважин.

В управление также объяснили, что все эти меры позволят уже к маю 2019 года полностью наполнить накопители водой. Скважины будут пробурены не более чем на 240 метров, и данная ситуация никак не повлияет на подачу питьевой воды.

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