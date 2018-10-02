Когда в Аршинцево будет свет?

В Аршинцево обесточены несколько домов.

Сегодня в Судомеханическом техникуме и нескольких домах по улице Орджоникидзе отключили электроэнергию. Как сообщили журналистам КерчьИНФО в «Крымэнерго», отключения света связаны с проведением ремонтных работ.

Читайте: В Крыму запустили в работу Таврическую и Балаклавскую ТЭС

Подача электроэнергии возобновится к вечеру вторника. ремонтные работы планируется завершить к 17:00.

Если у вас что-то случилось, сообщите об этом в соответствующую службу. Все важные номера Керчи вы найдете по ссылке: Полезные телефоны Керчи.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.