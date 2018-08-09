Когда в этом году День города в Керчи?

В Керчи перенесли дату празднования Дня города. В зале заседаний городского совета состоялась внеочередная 97 сессия, на которой также обсудили дату празднования дня города Керчь. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского совета.
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Праздник отмечается в первый выходной месяца, однако депутатами было решено провести мероприятия, посвященные празднованию Дня города-героя Керчи, 8 сентября 2018 года, то есть во вторую субботу сентября. Об этом решении доложил председатель профильной депутатской комиссии Валерий Арустамян. Проект решения поддержали единогласно.