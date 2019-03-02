Когда в Героевке наведут порядок?

На днях состоялось очередное заседание Общественного совета, в котором приняли участие глава муниципального образования городской округ Керчь Николай ГУСАКОВ, глава администрации города Сергей БОРОЗДИН и другие. На повестке дня стояли вопросы, волнующие керчан. Один из них – социальная и экологическая ситуация в поселке Героевское.

Заседание начали с выступления председателя ТОС «Эльтиген» Юрия КОВАЛЕНКО, который рассказал о проблемах жителей поселка. По словам Юрия Валентиновича, проживающих в поселке людей беспокоит вопрос организации централизованного водоснабжения и канализации, а также строительства газопровода. Давно наболевшие вопросы не решаются на протяжении многих лет.

Глава администрации сообщил, что те обязательства, которые город брал на себя , выполнены – из муниципального бюджета выделены деньги на проектно-изыскательские работы по строительству газопровода. Проект прошел экспертизу, получил положительное заключение. Работы в этом направлении продолжаются.

Читайте: В Героевском состоялась церемония перезахоронения восьмерых неизвестных солдат (ФОТО)

Документы, необходимые для того, чтобы проект строительства сетей водоснабжения попал в Федеральную целевую программу, переданы. На эти цели необходимо порядка 120 000 000 рублей. Как только заказчик получит финансирование, будет проведен конкурс на определение подрядной организации.

С водоотведением в посёлке сложнее. Проектная документация на организацию централизованной канализации была разработана в 2016 году. Тогда из местного бюджета на проектирование системы стоков было выделено 22 000 000 рублей.

«Проект был выполнен наспех и некачественно, стоимость значительно завышена – материалы переданы в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело. При этом представители фирмы обратились в администрацию за дополнительным финансированием для прохождения экспертизы», — сообщил Сергей БОРОЗДИН.

Председатель Общественного совета Мая ХУЖИНА предложила пригласить проектировщиков на следующее заседание, желая услышать их доводы.

Надеемся, что в скором времени в посёлке Героевское решится проблема с газификацией, водоснабжением и водоотведением.