Когда в Керчи появятся новые остановки?

Весной 2018 года было известно, что в городе Керчь появятся новые остановки.

Глава Городского совета Николай ГУСАКОВ заинтересовался, как продвигается работа по разработке проекта организации движения по улицам города. Ему ответили, что работа идёт, и в конце июня керчане увидят результаты.

Результаты керчане увидели, но совсем не позитивные. В сентябре этого года жители города заметили, что новые остановки на улицах пропали.

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Дело в том, что новые остановки не соответствовали правилам безопасности, поэтому их пришлось снести.

Начальник Управления ЖКХ Керчи сообщил, что объявлен повторный тендер на поставку остановочных павильонов.

«Московская подрядная организация заключила с нами контракт на установку 11 павильонов. В ближайшее время остановки в городе будут установлены. В понедельник будем связываться с компанией и уточнять подробности».

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