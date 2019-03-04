Когда в Керчи будут ездить троллейбусы?

Два новых троллейбуса пока будут ездить без пассажиров, еще четыре транспортных единицы планируется закупить к лету, а остальные – восстановить из «старого» парка.

Уже полученные городом троллейбусы пройдут полное техническое освидетельствование, после чего их необходимо будет «обкатать». Об этом пишет на своей личной странице в «FACEBOOK» глава муниципального образования Керчь Николай ГУСАКОВ.

«Сегодня встретился с коллективом МУП «Керчьгортранс. Люди на предприятии настроены позитивно и готовы работать. Но новые троллейбусы требуют «обкатки» и пока будут ездить без пассажиров.Их система управления отличается от той, что была установлена на старом электротранспорте и водителям нужно привыкнуть к ней. Необходимо постараться как можно быстрей войти в новый режим», — пишет Николай ГУСАКОВ.

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Также глава муниципального образования Керчь рассказал, как будут приобретаться новые троллейбусы для города и сколько времени может занять эта процедура.

«Со стороны горсовета и администрации будет делаться все возможное, чтобы максимально ускорить этот процесс. Этот электротранспорт может начать работать в городе уже в начале лета», — заверил ГУСАКОВ.

Также он отметил, что перед городом стоит задача восстановить максимально возможное количество транспорта из имеющегося троллейбусного парка.