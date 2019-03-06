Когда в Керчи дадут воду?

Сегодня с утра в ряде районов Керчи вода подается со слабым напором либо отсутствует вовсе. Как комментирует ситуацию городской водоканал?

Керченский филиал ГУП РК «Вода Крыма» сообщает, что плановые ремонтыне работы были завершены 6 марта по состоянию на 6.00 утра.

«В данный момент идет заполнение водопроводных сетей. Вода в город будет подаваться во второй половине дня», — сообщили на предприятии.

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Керченский фмлиал «Вода Крыма» приносит извинения керчанам за причиненные неудобства.