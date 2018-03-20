Когда в Керчи исчезнут пробки?

Глава Администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН дал интервью одному из городских СМИ.
Журналисты задали вопрос насчёт того, как в городе организуют автомобильное сообщение, учитывая увеличение транспортного потока.
Жители Аршинцево, которым приходится ездить на работу в центр, каждое утро стоят в пробках. Можно представить, что будет после того, когда откроют Крымский мост!
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Сергей БОРОЗДИН отметил, что проблема пробок решится после 2019 года:
«Проблема с пробками есть и мы ее решаем. Будем строить путепровод через Шоссе Героев Сталинграда. Уже подписано соглашение и выделены средства. В 2018 году проектируем, а в 2019 году — начнем строительство. Таким образом, мы решим проблему с пробками и получим новую четырехполосную дорогу. Еще предстоит ремонт дороги в городском районе Аршинцево, она будет полностью восстановлена. Этим займется компания «ВАД», которая строит дорогу «Таврида»» — рассказал Сергей Вадимович.