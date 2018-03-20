Когда в Керчи исчезнут пробки?

Когда в Керчи исчезнут пробки?

Глава Администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН дал интервью одному из городских СМИ.

Журналисты задали вопрос насчёт того, как в городе организуют автомобильное сообщение, учитывая увеличение транспортного потока.

Жители Аршинцево, которым приходится ездить на работу в центр, каждое утро стоят в пробках. Можно представить, что будет после того, когда откроют Крымский мост!

Читайте: Строительство подъездного пути к Крымскому мосту усложняет дорожную ситуацию в Керчи

Сергей БОРОЗДИН отметил, что проблема пробок решится после 2019 года:

«Проблема с пробками есть и мы ее решаем. Будем строить путепровод через Шоссе Героев Сталинграда. Уже подписано соглашение и выделены средства. В 2018 году проектируем, а в 2019 году — начнем строительство. Таким образом, мы решим проблему с пробками и получим новую четырехполосную дорогу. Еще предстоит ремонт дороги в городском районе Аршинцево, она будет полностью восстановлена. Этим займется компания «ВАД», которая строит дорогу «Таврида»» — рассказал Сергей Вадимович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

 83
0

Автор публикации

не в сети 22 минуты

Анастасия Базурова

61

Решаю коммунальные ребусы. Замечаю замечательное. Путешествую внутрь страны, людей и себя.

Комментарии: 5Публикации: 1264Регистрация: 13-12-2017