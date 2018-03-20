Когда в Керчи исчезнут пробки?

Глава Администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН дал интервью одному из городских СМИ.

Журналисты задали вопрос насчёт того, как в городе организуют автомобильное сообщение, учитывая увеличение транспортного потока.

Жители Аршинцево, которым приходится ездить на работу в центр, каждое утро стоят в пробках. Можно представить, что будет после того, когда откроют Крымский мост!

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Сергей БОРОЗДИН отметил, что проблема пробок решится после 2019 года:

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