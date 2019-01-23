Когда в Керчи не будет проблем с водой?

Какие меры принимаются для улучшения водоснабжения в Керчи?

Состояние системы водоснабжения в Керчи пока оставляет желать лучшего. Ежедневно мы получаем сообщения о порывах на линиях, ремонтных или профилактических работах от Государственного предприятия «Вода Крыма». Как следствие, в домах керчан зачастую нет воды или водопровод работает с пониженным давлением.

Ежедневная работа сотрудников Керченского филиала ГУП РК «Вода Крыма» выполняется с благими намерениями, но зачастую оставляет неприятные последствия. В Керчи постоянно возникают проблемы с восстановлением дорожного покрытия и газона после работ водоснабженцев.

Например, во дворе дома №48 по улице Шоссе Героев Сталинграда после аварийных работ водоканала не был восстановлен газзон.

Не было во время восстановлено дорожное покрытие в районе дома №4 по улице Шлагбаумской, в районе домов 25-17 по улице Блюхера, по улице Годыны у дома №21/30,

Список претензий керчан этими адресами не ограничивается. Журналисты КерчьИНФО собрали еще адреса, где керчане возмущены работой Керченского филиала ГУП РК «Вода Крыма»:

улица Чкалова, улица Клинковского в районе дома 12, улица Советская, улица Ворошилова у дома 2А, улица Гагарина, улица Льва Толстого (где и так предостаточно проблем с дорожным покрытием), улица Кулакова и так далее. Из наболевших проблем это далеко не весь список!

Администрация Керчи в курсе жалоб керчан и ведёт претензионные работы с предприятием. Но и у ГУП РК «Вода Крыма» тоже есть свои проблемы.

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Как стало известно от начальника Керченского филиала ГУП РК «Вода Крыма» Анзора БОРЛАКОВА, у них возникли проблемы с подрядчиком, который должен был сделать работы по восстановлению дорожного покрытия и не выполнил свои обязательства. И здесь тоже ведутся претензионные работы.

Недобросовестный подрядчик и невозможность воздействовать на него быстрым способом привело к тому, что в городе назревает недовольство работой Керченского филиала ГУП РК «Вода Крыма». Керчане устали от вечной грязи в своих дворах и микрорайонах, возмущены тем, что город, улицы и внутренние кварталы уродуются некачественными работами и ухудшают условия жизни простых керчан.

Справка КЕРЧЬИНФО

Общая протяженность сетей, находящихся на балансе предприятия, составляет 535 км. Из них ветхих или в аварийном состоянии более 70 %. Для подачи воды населению используется 25 насосных станций.

В 2018 году в Керчи силами предприятия было заменено почти 4 километра. В прошлом году в рамках ФЦП начались строительно-монтажные работы — реконструкция системы обеззараживания ВОС, строительство канализационного коллектора в Капканах, выполняются работы по строительству водопроводных камер.