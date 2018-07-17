Когда в Керчи отремонтируют лифты?

Несколько дней назад в редакцию сайта КерчьИНФО обратилась керчанка с жалобами на то, что в ее доме не работает лифт.

«Когда включат лифты? Уже просто невыносимо! Такая жара, а они не работают», — написала местная жительница.

Вопрос по ремонту лифтов был рассмотрен сегодня в Керченской городской администрации в рамках аппаратного совещания.

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Так, в ходе встречи сообщили, что по двум улицам города (а именно — на улице Сморжевского и по Шоссе Героев Сталинграда) сломаны лифты. Причина неисправности — сгоревшие двигатели.

На совещании уточнили, что ремонтные работы уже начали производиться, и совсем скоро лифты заработают.

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