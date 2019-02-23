Когда в Керчи потеплеет?

Несмотря на приближающуюся календарную весну прогнозы синоптиков неутешительны: еще не скоро керчанам придется порадоваться теплым денькам и яркому солнышку.

В ближайшие сутки – ночью 23 февраля и днем 24 февраля в Керчи ожидается пасмурная погода, усиление северного ветра и сохранение морозной температуры на уровне -1..-3 градусов. Правда, осадков в воскресенье синоптики уже не обещают.

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Начиная с понедельника, 25 февраля, температура на Керченском полуострове начнет понемногу повышаться до +2…+3 градусов. Такой температурный режим сохранится в течение всей следующей недели, причем синоптики обещают постоянную пасмурную погоду, а иногда даже кратковременные дожди.

В первые дни марта погода снова обещает удивить керчан снегом и понижением температуры до -1…-3 градусов в ночное время, и от +2 до +4 – в дневное.

Только к 8 марта, видимо, чтобы хоть немного порадовать женщин, погода начнет меняться. Уже с 6 марта синоптики обещают долгожданное солнышко и повышение температуры до +6…+8 градусов.