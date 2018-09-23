Когда в Керчи похолодает?

Лето 2018 года было очень тёплым, однако всегда приходит то время, когда наступает осень и начинает холодать.

Так когда же в Керчи похолодает?

По предварительным прогнозам синоптиков, сегодня мы наблюдаем один из последних тёплых и солнечных дней в Керчи, когда температура воды в Керченском проливе ещё не остыла и составляет 22°, а в Азовском море — 21°.

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Сегодня малооблачно и без осадков. Северо-западный ветер, который к вечеру будет усиливаться, ночью составляет 3-8 м/с, а днем — 6-11 м/с. Температура воздуха ночью варьируется от 16° до 18°, днем — от 23° до 25° выше нуля.

С понедельника ожидается похолодание – показатель шкалы термометров упадёт с 25° до 22°.

В конце сентября погода обещает быть относительно стабильной, однако прогнозируют, что самыми холодными днями на следующей неделе будет среда и четверг. В эти дни температура может упасть до 11°.

С начала октября температура воздуха будет постепенно падать с 20° до 10° выше нуля. Кроме того, несколько дней в октябре будет сопровождать небольшой дождь.

Команда КерчьИНФО советует своим читателям готовить тёплые вещи и хорошее настроение, ведь с наступлением холодов оно обычно куда-то пропадает.

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