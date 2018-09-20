Когда в Керчи появится вода?

Вчера водоканал осуществлял аварийные работы в Керчи, вследствие чего наблюдались перебои с водой. Сегодня аварийные работы закончились, однако воды у керчан всё-равно нет. В чем проблема?

Представитель государственного унитарного предприятия «Вода Крыма» в городе Керчи сообщил, что перебои с водой в городе связаны с ремонтными работами на 4 насосной станции.

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«Работы закончились в 4 часа утра. В 6 часов начала подаваться вода от 4 насосной станции в город. На данный момент запитываются и опресовываются все водопроводные линии и подача воды будет осуществляться в течении часа-двух».

Таким образом, керченский водоканал обещает, что в течение двух часов у керчан не будет возникать проблем с использованием воды.

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