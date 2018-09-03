Когда в Керчи появятся новые детские сады?

В Керчи возводят модульный детский сад на 100 мест в районе Вокзального шоссе. Планируется установить еще 2 сада в Аршинцево.
В Керчи приняли решение построить на территории МБДОУ г. Керчи РК «Детский сад комбинированного вида №11 «Ручеек» модульный детский сад на 100 мест. Эти работы проводятся на первый транш, который пришел в текущем году на приобретение дошкольных учреждений модульного типа.
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Сейчас территория для будущего сада уже расчищена произведен частичный вывоз древесины с территории строительной площадки и осуществлена разметка основания под установку модуля, установлено ограждение, подготовлены площадки для монтажа модуля.
Также в этом году будут приобретены еще два модульных сада, которые установят в районе Аршинцево.
Кроме того, планируется строительство капитального детского сада в районе Железнодорожного вокзала.