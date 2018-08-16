Когда в Керчи появятся «Ворота Крыма»?

В Крыму обсудят вопросы создания и функционирования музейного кластера «Ворота Крыма».

Правительство Крыма планирует расширить туристическую привлекательность Керчи за счет богатого музейно-исторического значения региона.

Будущее музейно-археологического кластера «Ворота Крыма» в Керчи, а также механизм финансирования проекта обсудит созданная при Совете министров рабочая группа. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал доктор исторических наук, директор Института археологии Крыма РАН Вадим МАЙКО.

«Сопредседателями рабочей группы являются Сергей Аксенов и Александр Сергеев, директор РАН, в ее состав входит много научных и музейных учреждений. В пятницу, 17 августа, состоится заседание рабочей группы, которое будет посвящено проблемам функционирования этого музейного кластера. Сейчас вопросов больше, чем ответов, но они решаются. Решается механизм финансирования этого музейного кластера, определяются конкретные задачи» — сообщил МАЙКО.

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По его словам, непосредственное участие в проекте принимает Институт археологии РАН. На этой неделе был заключен договор с Восточно- Крымским историко-культурным музеем-заповедником, который ускорит реализацию проекта и сделает Керчь привлекательной для туристов.

В основу кластера предполагается включить гору Митридат, старинную крепость на берегу Керченского пролива и курганы. Кроме того, в рамках проекта планируют увеличить выставочные площади Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника и построить новые лаборатории для обработки археологического материала.

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