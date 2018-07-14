Когда в Керчи появятся заправки для электромобилей?

В Севастополе недавно установили первую в Крыму станцию для зарядки электромобилей. Об этом в пятницу журналистам РИА Новости Крым на церемонии открытия новой АЗС рассказал директор ООО «Крым Оил» Андрей ОЛЕЙНИК.
«В Севастополе сейчас ездят порядка 10-15 электромобилей. Сейчас они заряжаются дома, но этот процесс очень медлительный. Наша станция позволяет заряжать автомобиль в течение 30-60 минут», — рассказал он.
ОЛЕЙНИК также отметил, что первые три месяца водители смогут заряжать свои машины бесплатно.
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Компания не желает останавливаться на достигнутом и планирует обеспечить весь Крым станциями для зарядки авто. На данный момент уже ведутся переговоры по установке аналогичных станций в Керчи и Симферополе.
«Мы будем стремиться внедрять только передовые технологии», — добавил ОЛЕЙНИК.