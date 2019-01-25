Когда в Керчи решится проблема с вывозом мусора?

Подрядчик ООО «Сервисное агентство», осуществляющий на данный момент вывоз мусора из Керчи, уже оштрафован на сумму свыше двух миллионов рублей.

Сегодня состоялся внеочередной общественный совет по наболевшей для керчан теме– вывозу мусора. На совете присутствовали не только участники общественного совета города, но и представители администрации города и ГУП РК «Крым Экоресурсы».

На совете выступил начальник абонентского отдела «Крымэкоресурсов» Александр БАЙКОВ, который вот уже пятые сутки находится в городе и наблюдает ситуацию с мусором в Керчи воочию.

«На сегодняшний момент подрядчик не только не выполняет свои обязанности по вывозу мусора. Им до сих пор не разработаны графики, планы и режимы работы. Как они выиграли аукцион — не понятно. Ведь в Керчи достаточно собственных управляющих компаний, которые могли бы справляться с вывозом мусора, при этом деньги оставались бы в городе. Выход один – менять подрядчика, со своей стороны я в этом помогу», — заявил БАЙКОВ.

Читайте: У МЕГА-центра наконец-то убирают мусорную свалку (ВИДЕО)

По словам БАЙКОВА проблема вывоза ТКО в Керчи – это не вопрос одной-двух недель, но она уже сейчас решается совместными усилиями: «ЖилсервисКерчь» вывозит часть мусора, городскими властями привлекается техника даже от частных компаний, представители ГУП РК «Крым Экоресурсы» обещают помочь с разработкой схем и графиков.

На данный момент МУП «ЖилсервисКерчь» выполняет более 60% объема работ по вывозу мусора. Но при этом растрачивает собственные ресурсы, что может привести к банкротству предприятия.

О сложившейся ситуации в ГУП РК «Экоресурсы» направлено письмо от администрации города и отдельно от общественного совета Керчи, а также докладная записка Александра БАЙКОВА о работе подрядчика ООО «Сервисное агентство».

Отметим, что представитель ООО «Сервисное агентство» Александр СКИБА на общественный совет не явился.