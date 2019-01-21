Когда в Керчи станет меньше бездомных собак?

Наболевшая тема. Как и когда решат вопрос бродячих собак в Керчи?

Керчане разделились на два лагеря. Одни считают, что от бродячих собак необходимо избавляться раз и на всегда любыми способами. Другие говорят, что бездомные собаки никак не мешают и не представляют угрозу, и в данной ситуации больше жаль самих животных.

Власти Крыма решили применять более гуманные способы по борьбе с бездомными животными. Уже 2 года ведется стерилизация собак и вакцинация от бешенства. Стерилизованные особи не смогут плодиться, а значит, рано или поздно, популяризация бездомных собак уменьшится естественным образом.

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За 2018 год в Керчи было зафиксировано несколько случаев отравления животных. При этом погибли не только бездомные собаки, но и домашние любимцы, которые попробовали отравленное угощение.

Неоднократно керчане рассказывали о нападении бездомных собак на людей. Даже стерилизованные и привитые собаки проявляли агрессию.

Когда решат проблему бездомных животных в Керчи?

Глава Республики Сергей АКСЕНОВ почти два года назад заявил, что в Крыму построят государственный приют для бездомных животных к концу 2019 года. Пока о строительстве приюта не заявляли.

Даже если такой приют появится в Крыму, мало вероятно,что его построят в Керчи. Остается надеяться, что государственный приют сможет стать пристанищем для бездомных животных из всех городов полуострова.