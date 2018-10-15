Когда в Керчи включат отопление?

На улице похолодало, керчане ждут отопительный сезон.

Дата отопительного сезона в Керчи еще не определена. Как сообщают в керченском филиале ГУП РК «КРЫМТЕПЛОКОМУНЭНЕРГО», распоряжения от городской администрации о начале отопительного сезона еще не было.

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Когда в Керчи начнется отопительный сезон?

Обычно отопление включают когда суточная температура воздуха не превышает 8 градусов тепла на протяжении 5 суток. Исключение — школы, детские сады и медицинские учреждения. Здесь с наступлением холодов периодически протапливают помещения.

В прошлом году отопительный сезон стартовал с 24 октября. Норма температурного режима в жилом помещении — 18-20 градусов выше ноля.

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