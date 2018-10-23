Когда в Крыму ожидается шторм?

Три дня подряд в Крыму прогнозируются ливни с грозами и штормовой ветер.

По данным федерального государственного бюджетного учреждения «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 24, 25 и 26 октября в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильные, местами очень сильные дожди, грозы, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра, 18-23 м/с.

Завтра ночь обещает быть относительно теплой, а в четверг и пятницу температура воздуха понизится ночью до +1° +6°, а днем до +7° +12°.

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Температура воды в Керченском проливе в эти дни составляет +16°, а в Азовском море +17°.

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