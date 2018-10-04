Когда в Крыму снизятся цены: прогноз финансового комитета

Цены в Крыму снизятся в течение ближайших 6-9 месяцев. Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий АКСАКОВ.

По его словам, после запуска грузового транспорта по Крымскому мосту цены в Крыму постепенно будут снижаться, а после запуска железнодорожного транспорта — разницы в ценах в Крыму и на материке и вовсе не будет заметно.

«Крымчане ощутят эффект от запуска грузового движения в виде снижения цен постепенно, в течение полугода, девяти месяцев. А когда пойдет железнодорожный транспорт, решатся все проблемы, связанные с разницей цен на территории Крыма и материка», — сказал депутат.

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Анатолий Геннадьевич отметил, что перевоз одной фуры через Керченскую паромную переправу обходился порядка 40 тысяч рублей. Поэтому открытие моста для грузовиков — это экономия миллиардов рублей, которые, в конце концов, перекладывались на кошельки крымчан.

Также он заявил о необходимости постройки в Крыму логистического центра с глубокой заморозкой, что обеспечит снижение цен на товары для крымчан.

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