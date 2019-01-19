Когда приведут в порядок улицу Полевую в Керчи?

На общественном совете, который состоялся в четверг, обсудили проблемы улицы Полевой.

Глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН сообщил, что городом разработан проект реконструкции улично-дорожной сети. В него входит не только ремонт дорог и тротуаров, но и освещение, замена ливневой канализации. В проект вошла и улица Полевая.

По его словам, проект выйдет из экспертизы в феврале этого года, но приступить к восстановлению улицы нельзя, пока не завершатся работы по строительству водоразводящих сетей. Их ведет компания «СК Мегаватт», которая в виду собственной безответственности, вынуждена была приостановить работы.

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Кроме того, по всему городу после восстановления аварийных участков сотрудники предприятия оставили грязь и разрытые ямы, тем самым нарушив правила благоустройства города. Только в прошлом году управлением муниципального контроля были составлены протоколы за нарушение правил благоустройства более, чем на 1 000 000 рублей.