Когда закончится ремонт улицы Айвазовского в Керчи?

Принято решение провести новые торги с недостающими видами работ.

Правительством Крыма проведена инспекция по некоторым объектам ФЦП в Керчи.

«Проверен ход строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения – улица Айвазовского, Марата, дорога к обелиску Славы на горе Митридат. Исходя из сложившейся ситуации, принято решение провести работы по устройству слоя основания, а также установке бортового камня, однако данные работы не учтены в смете. Заказчиком строительства дороги принято решение провести торги с дополнительными видами работ», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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Напомним, реконструкция улицы Айвазовского была начата еще в прошлом году и планировалось завершить работы к лету. Но сроки сдачи неоднократно переносились по разным причинам. В ходе проведения работ выяснилось, что изначально дорога не имела соответствующего слоя основания. Поэтому нужно заключить новый контракт с перечнем соответствующих работ.

Конкретнее о сроках проведения тендера и завершении работ журналистам КерчьИНФО будет известно позже. Следите за новостями.