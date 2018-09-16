Команда КерчьИНФО и её партнёры вручили подарки победителям розыгрыша ко Дню города

«Как бы мне получить подарок от судьбы?». Ответ на этот вопрос есть у наших 28 победителей, которым мы вручили ценные подарки.

Для КерчьИНФО, уже стало традицией устраивать такие масштабные розыгрыши ко Дню города. Всего один клик компьютерной мыши, недолгое ожидание, и 15 сентября, счастливчикам вручили сладости, подарочные наборы, сертификаты на покупки, и другие желанные призы.

Столь приятные презенты предоставили: сеть магазинов Eva, рекламное бюро Voda, мебельный центр «Максимум», кафе-бар «Пещера», суши-бар «Dragon», центр эпиляции «НИМФЕЯ», суши-бар «Кабуто», салон красоты «Мандарин», Людмила Рычкова и продукция Mary Kay, студия танца и акробатики «LolliPop», группа «Всё для дома. Всё со вкусом», «WinStyle», Мария Мельниченко и продукция Avon, Ирина Артамонова и продукция Мейтан, группа «Хобби-мир», ТМ «Titto», именно благодаря им есть возможность радовать вас, и исполнять ваши желания.

Вручение провела ведущая, а представители компаний лично вручили победителям подарки в кафе «Кофеёк».

Призёры, не попавшие на вручение подарков 15 числа, могут прийти в редакцию КерчьИНФО в любой день, и забрать их до 18.00.

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