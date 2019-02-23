Коммунальщики Керчи начали антигололедные мероприятия

Коммунальные службы Керчи отреагировали на непогодные условия в городе, и, наконец, начали мероприятия по антигололедной обработке транспортных магистралей. Об этом сообщает на своей странице в «FACEBOOK» Сергей БОРОЗДИН.

«Техника очищает от снега и обрабатывает песко-смоляной смесью керченские магистрали. В первую очередь внимание уделяется наиболее опасным участкам дорог – спускам, подъемам, перекресткам, мостам. Благодарю специалистов «ЖилсервисКерчь» и «Крымавтодор» за оперативность. Ситуация на дорогах города под контролем, работы продолжаются», — пишет глава администрации города Керчи.

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БОРОЗДИН отмечает, что работы ведутся в тесном взаимодействии со службами ГИБДД, которая подает заявки и отмечает наиболее заснеженные улицы, куда сразу же направляется техника.