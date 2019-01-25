Компания «ТРЕНД» — лучшая строительная фирма Керчи 2018 года!

20 января 2019 года компания «ТРЕНД» снова стала лучшей строительной компанией по версии Керчан!

Голосование называлось «ВЫБОР КЕРЧАН – 2018» и проводил его новостной портал «КерчьИНФО»!

В нашей номинации «Лучшая строительная фирма 2018 года» мы опередили по голосам ближайшего оппонента почти в два раза. Тем самым заработав безоговорочную победу подтвердив статус победителя, полученный в народном голосовании «Народный Бренд».

Мы всегда помним, что эти победы стали возможны только благодаря ВАМ!!!

Каждому голосовавшему большое спасибо!!!

Ваше признание для нас большая ответственность. Мы обещаем становиться лучше!!!

В этом году будем проводить много интересных акций, следите за нами в соц. сетях:

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