Компания «ТРЕНД» — лучшая строительная фирма Керчи 2018 года!

20 января 2019 года компания «ТРЕНД» снова стала лучшей строительной компанией по версии Керчан!
Голосование называлось «ВЫБОР КЕРЧАН – 2018» и проводил его новостной портал «КерчьИНФО»!
В нашей номинации «Лучшая строительная фирма 2018 года» мы опередили по голосам ближайшего оппонента почти в два раза. Тем самым заработав безоговорочную победу подтвердив статус победителя, полученный в народном голосовании «Народный Бренд».
Мы всегда помним, что эти победы стали возможны только благодаря ВАМ!!!
Каждому голосовавшему большое спасибо!!!
Ваше признание для нас большая ответственность. Мы обещаем становиться лучше!!!
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