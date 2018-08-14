Компания «ВАД» отремонтировала 42000 м2 дорог в Керчи

Генеральный подрядчик строительства автоподхода к Крымскому мосту завершил ремонт дорог в Керчи, используемых для проезда большегрузной техники на объект. Об этом сообщил пресс-секретарь строительного управления

АО «ВАД» в Крыму Григорий Назаров.

Сегодня дорожники закончили восстановление двух последних участков керченских автодорог, ремонт которых нужно было сделать в рамках госконтракта на строительство автомобильного подхода к Крымскому мосту. Список дорог, которые использовались для подвоза материалов, был закреплен в проектной документации автоподхода, однако в связи с тем, что ремонт асфальтобетонного покрытия на одной из этих дорог был выполнен администрацией города Керчи, технический совет ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» согласовал дополненный перечень дорог в рамках объемов, предусмотренных госконтрактом.

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Ремонтные работы были выполнены на участках следующих дорог:

Индустриальное шоссе – 1800 м2;

Вокзальное шоссе – 4131 м2;

Шоссе Героев Сталинграда – 19982,6 м2;

Куль-Обинское шоссе – 494 м2;

Шлагбауманская улица – 2332 м2;

Улица Льва Толстого – 2070,4 м2.

Кроме того, согласно решению техсовета, за счет АО «ВАД» был выполнен ремонт участков трех межмуниципальных дорог. Дорожники выполнили фрезерование верхнего слоя покрытия и укладку асфальтобетона на автодорогах:

«Войково – Бондаренково» – 8840 м2;

«Керчь – Войково – Курортное» – 2030 м2;

г. Керчь, ул Шоссейная – 320 м2.

«В рамках выполнения обязательств по ремонту улично-дорожной сети. Керчи компания «ВАД» отремонтировала 30810 м2 муниципальных и 11190 м2 межмуниципальных дорог. Общий объем выполненного ремонта составил 42000

м2. Предусмотренные госконтрактом работы выполнены полностью», — добавил Григорий Назаров.

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