Комсомольский парк обзавелся цветочными вазами

Благоустройство Комсомольского парка в полном разгаре.

Сегодня на территории зоны отдыха появились большие напольные монументальные цветочные вазы. Один вариант — широкие и высокие вазы, второй — низкие и округлые.

Основную часть парка планируют озеленить и установят цветочные композиции. Предусмотрена и система полива. Кроме этого, в парковой зоне идут работы по замене тротуарного покрытия.

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Планируется организация нескольких необычных зон отдых. Между памятником комсомольцам и Дворцом детского и юношеского творчества будет построен макет Крымского моста.

В Комсомольском парке появятся две спортивные площадки с покрытиями для игры в баскетбол и волейбол, мини-футбол. Предусмотрена и воркаут-зона.

Реконструкция Комсомольского парка

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