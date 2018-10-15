Комсомольский парк уже «обмыли» пивом и семечками

В новый парк со старыми привычками или свинство по-керченски.

Фото-факт из Комсомольского парка. В зоне отдыха только появились уже благоустроенные уголки с красивыми парковыми диванами, клумбами, проложены пешеходные дорожки, а старые привычки людей уже портят всю атмосферу.

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В Редакцию КерчьИНФО прислали фото с Комсомольского парка. Видно, что шелуха от семечек разбросана не только на плитке, но и на лавочке. Не трудно догадаться, что люди сидели на спике паркового дивана.

Чем руководствуются люди, показывая подобное поведение? Или сейчас культура не в моде?

Ежедневно в социальных сетях люди говорят о том, что Керчь стала неухоженной и грязной, при этом ругают городскую администрацию. И всегда хочется задать вопрос — а вы что сделали, чтобы наш город стал красивее и чище?

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