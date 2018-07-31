Кому из керчан «Крымэнерго» установит бесплатно счетчики?

ГУП РК «Крымэнерго» собирается приобрести за свой счет и в дальнейшем установить более 15 тысяч приборов учета электроэнергии для потребителей. Об этом стало известно из эфира радио «Спутник в Крыму» от заместителя генерального директора по взаимодействию с потребителями, ГУП РК «Крымэнерго» Валерий СЕРГЕЕВ.

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«У нас зафиксировано 45 категорий в базе льготников. Списки будут поименные, поадресные. Предварительно мы их уточним с управлением труда и соцзащиты, и каждому потребителю, который будет подпадать под льготную категорию замены прибора учета, мы направим уведомление с четкой датой, когда мы это выполним», — рассказал заместитель генерального директора «Крымэнерго».

По его словам, главой Республики Крым Сергеем АКСЕНОВЫМ было поручены «Крымэнерго», а также министерству топлива и энергетики РК купить для льготных категорий граждан приборы учета электроэнергии.

Также им было отмечено, что по спискам данных имеющимся у предприятия, граждан льготной категории насчитывается 15656 человек.

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