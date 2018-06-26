Кому можно ездить по Крымскому мосту?

Официальное открытие движения по автомобильной части Крымского моста состоялось 15 мая 2018 года. В этот день на грузовике по новой дороге транспортного перехода через Керченский пролив проехал президент России Владимир ПУТИН.

Уже на следующий день, 16 мая 2018 года, по Крымскому мосту в сторону Крыма и обратно двинулись десятки и сотни людей, желающих стать участниками масштабного исторического события.

Однако даже несмотря на то, что движение по Крымскому мосту осуществляется уже больше месяца, в редакцию сайта КерчьИНФО продолжают поступать вопросы о том, кому разрешено проехать по мосту: могут ли проехать фуры по Крымскому мосту, какие большегрузы пропускают по Крымскому мосту, может ли газель пересечь Крымский мост…

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Мы отвечаем.

В настоящее время по мосту разрешен проезд транспортных средств весом до 3,5 тонн. Это связано с необходимостью обеспечения безопасного сквозного проезда автотранспорта в период пиковых нагрузок во время высокого курортного сезона. Однако ограничение не затрагивает рейсовые автобусы, осуществляющие пассажирские перевозки — рейсовые автобусы по мосту едут!

Фуры же по Крымскому мосту поедут в октябре. Сейчас водители грузовиков переправляются на материковую Россию и в обратном направлении посредством паромной переправы.

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Для любителей пеших прогулок заявляем, что пешком ходить по мосту нельзя. Однако можно кататься на велосипедах.

Напоминаем, что максимально разрешенная скорость по мосту — 90 км/ч, также на мосту запрещены обгоны и остановки. Крымский мост можно пересечь за 19 минут.

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