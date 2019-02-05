Кому не надо платить налог на машину в Керчи?

Керчане, которые имеют автомобиль, каждый год платят транспортный налог, но есть категория лиц, которые от этого налога освобождаются.

В соответствии с законом Республики Крым от 19.11.2014 «О транспортном налоге» от уплаты налога на одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, кроме воздушных транспортных средств, яхт и других парусно-моторных судов, гидроциклов освобождаются Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры ордена Трудовой Славы. Также, при условии предоставления в налоговые органы документов, подтверждающих право на льготы, налог могут не платить инвалиды Великой Отечественной войны, участники Великой Отечественной войны, участники боевых действий на территории СССР, Российской Федерации и других государств, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства 1 и 2 групп.

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Налоговые льготы распространяются на многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

На одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, кроме воздушных транспортных средств, яхт и других парусно-моторных судов, гидроциклов имеет льготу один из родителей или законных представителей ребенка-инвалида, а также на одно транспортное средство с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил включительно — один из родителей или законных представителей в многодетной семье, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей.