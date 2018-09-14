Концентрация вредных веществ в Армянске превышена в пять раз: введен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в Армянске. Об этом журналистам КрымИНФОРМ сообщил заместитель начальника главного управления – начальник управления гражданской защиты главного управления МЧС России по Республике Крым Алексей ФРИДМАН.

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«Штабом сейчас будет приниматься решение и рекомендоваться администрации городского округа Армянск ввести режим ЧС, потому что у нас имеется превышение предельно допустимой концентрации более пяти раз. Это является критерием введения режима», – сказал Алексей ФРИДМАН и добавил, что режим ЧС введут уже сегодня.

Он также отметил, что режим ЧС позволит властям республики и администрации Армянска использовать резервный фонд, но проводить какие-либо мероприятия в городе из-за режима ЧС не требуется.

Фото: google

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