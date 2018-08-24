Конец лета в Керчи будет солнечным и теплым

Как обещают синоптики, конец августа в Керчи не омрачат ни дожди, ни понижения температуры. Вплоть до второго сентября нас ждет безоблачное небо и дневная температура в районе +26…+28°С.

Однако, как все мы хорошо знаем, в вопросах погоды не стоит загадывать на столь долгий срок. А вот с ближайшими выходными все значительно точнее: +26…+27 тепла днем и +21…+22 ночью, скорость ветра не выше 13 м/с и температура воды в районе 24°С и в Азовском море, и в Керченском проливе.

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Кроме того, не забывайте о предупреждениях от МЧС — в ближайшие дни (а скорее всего, и до конца лета) по всему Крыму сохраняется высокая пожарная опасность. Так что ни в коем случае не оставляйте открытый огонь без присмотра и немедленно сообщайте пожарным о каких-либо признаках возгорания, попавших в поле вашего зрения.

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