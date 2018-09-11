Конференция ОБСЕ в Варшаве: крымчанам запретили выступать

Во время выступления крымских СМИ на конференции ОБСЕ в Варшаве, организаторы мероприятия отключили микрофон.

В этом году на конференцию приехали представители крымских СМИ. В частности, в Варшаве планируют выступить редактор телеканала «Крым-24» Дмитрий МИХАЙЛОВ, гендиректор единственного в России крымско-татарского канала «Миллет» Эрвин МУСАЕВ, репортер Лиля ВЕДЖАТОВА и оператор Виталий ГОЛУБЕВ. Украинские власти уже назвали крымско-татарских журналистов пропагандистами.

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«Сегодняшний день на конференции посвящён свободе СМИ, и в рамках сегодняшнего дня будут проходить две большие пленарные сессии и огромное количество дополнительных мероприятий. Делегация из Крыма, которая в этом году впервые приезжает в достаточно представительном составе: восемь человек – представители общественных организаций и СМИ. Будем участвовать в мероприятии, посвящённом свободе СМИ на территории Крымского полуострова. Попытаемся выступить на большой пленарной сессии», – сказал Дмитрий МИХАЙЛОВ.

Однако всё прошло не слишком гладко: во время выступления Эрвина МУСАЕВА, который собирался докладывать о ситуации в Крыму, организаторы конференции отключили микрофон.

«Я зарегистрировался, чтобы проинформировать о событиях в Крыму. Канада, Австрия и Украина выступили за то, чтобы прекратить моё выступление. Был отключен микрофон во время моего выступления в связи с тем, что я якобы представляю несуществующий субъект РФ», – сообщил МУСАЕВ Крымскому информационному агентству.

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Он уточнил, что на конференции также планировали выступить другие участники из Крыма. Однако их выступления не регистрировали.

«Никому не дали слово. Остальных снимали еще до выступления. Мне дали слово, но после того, как я представился и сказал, что приехал из Республики Крым Российской Федерации, эти страны выступили против выступления».

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