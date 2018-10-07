Конфеты от Roshen в Крыму вредят здоровью?

В компании Roshen заявили, что конфеты которые продаются в Крыму являются непригодными для употребления. Об этом пишут РИА Новости Крым с ссылкой на само предприятие.

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«Любая продукция кондитерской корпорации Roshen, которая может оказаться в продаже в Крыму, не пригодна к употреблению. Срок годности такой продукции закончился минимум в начале 2018 года, соответственно она может быть опасна для здоровья», — отметили в корпорации.

Напомним, что конфеты от компании Roshen не завозятся в Крым еще с середины 2017 года, но при этом их всё равно можно купить на рынке или в магазинах. К примеру, на керченском центральном рынке они продаются. Одним из доказательств является конфета Capri, которую выпускает только компания Roshen.

Владелец кондитерской фабрики Roshen, а по совместительству и президент Украины Пётр ПОРОШЕНКО предположил, что такие конфеты попали в Крым с Липецкой фабрики, которая закрыла своё производство еще с апреля 2017 года.

Остаётся только узнать откуда взялись эти конфеты. И если они всё-таки вредят здоровью, тогда почему их до сих пор не запретили у нас в Крыму. И всё же – это «контрабанда» со стороны крымских продавцов или просто кто-то очень много врёт?

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