Конкурс красоты Queen of the season: фотосессия прекрасных керчанок

В Керчи стартовал конкурс красоты Queen of the season, организаторами которого являются сайт КерчьИНФО и скаутинговое агенство SMG. Несколько дней назад в рамках этого конкурса состоялась фотосессия в которой приняли участие две старших категории конкурсанток.

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«Нам помогали готовиться несколько салонов красоты: салон Лаура, Exclusive, Valeri, Астория и визажисты из студии Smoki. Шикарные платья нам предоставила Студия авторского платья Галины КУДИНЕНКО, декорации для наших сьемок предоставила Наталья МЕЛЬНИЧЕНКО, официальным фотографом проекта является Светлана ЯШОНКОВА», — рассказала журналистам КерчьИНФО генеральный директор SMG Анастасия РЫБАКОВА .

Напомним, что в рамках данного мероприятия будут разыграны следующие призы: iPhone 6s, и iPhone SE от сети магазинов Apple в Крыму. Юные красавицы также будут награждены часами Smart baby watch q90 от Buker и подарками от детского магазина «Лимпопо».

Генеральным спонсором конкурса красоты в Керчи является фабрика натяжных потолков «Виктория»

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