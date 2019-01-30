Конкурс летчиков «Авиадартс-2019» и шоу «Авиамикс» пройдет в Крыму

В Феодосии начались мероприятия по подготовке к проведению конкурса военных летчиков «Авиадартс-2019». Об этом сообщается на официальном сайте феодосийского горсовета.

Конкурс по уточненным данным будет проходить с 24 мая по 8 июня 2019 года в Крыму. Наиболее зрелищной частью «Авиадартса-2019» будут показательные выступления шоу «Авиамикс», которые состоятся на полигоне Чауда. А торжественное закрытие конкурса состоится 8 июня.

«Сама продолжительность шоу «Авиамикс» занимает порядка двух часов, но выступление планируется растянуть на целый день, показав не только элементы летно-боевой подготовки, но и пролеты пилотажных групп. Кроме того, зрители смогут приехать на полигон Чауда 31 мая, когда будет проходить генеральная репетиция шоу», — сообщил начальник отдела (полигонов) и техсредств защиты полковник Игорь ЗАЦЕПИН.

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29 января 2019 года Председатель Феодосийского горсовета Анжела СЕРДЮКОВА провела расширенное совещание по подготовке к третьему этапу конкурса «Авиадартс-2019», в ходе которого были определены организационные вопросы, обозначены проблемные моменты и пути их решения.

По оценкам экспертов именно шоу «Авиамикс» вызовет наибольший интерес у крымчан и туристов из других регионов. Потому число потенциальных зрителей «Авиадартс» может вырасти с десяти тысяч человек, как было в 2016 году, до двух десятков тысяч.