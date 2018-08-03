Как будут выглядеть заправки главной крымской дороги

Как сообщают в Минэкономразвития РК, конкурс на разработку архитектурных проектов сервисных зон будущей четырехполосной федеральной трассы продлили до конца августа.
Творческий конкурс для архитекторов, стартовавший в начале лета, завершится 23 августа. За право внести свой вклад во внешний вид трассы «Таврида» могут посоревноваться проекты, соответствующие схеме, которую можно найти на официальном сайте правительства Крыма.
Читайте: Новые санкции не помешают строительству трассы «Таврида»
В конкурсе участвуют десять объектов — семь автозаправочных станций и три многофункциональные зоны. Два объекта уже «определились» со своим будущим внешним обликом благодаря такому же конкурсу — это заправка под Бахчисараем и первая МФЗ на трассе, расположенная на Керченском полуострове.