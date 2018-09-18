Константинов выступил против закрытия «Крымского титана»

Спикер крымского парламента Владимир КОНСТАНТИНОВ настаивает на сохранении в полном объеме деятельности предприятия «Крымский титан» в Армянске после химического выброса.

Спикер в понедельник, 17 сентября, с рабочей поездкой на север Крыма побывал на заводе, осмотрел кислотонакопитель. Встретился с коллективом и его руководством, обсудил все варианты устранения причин аварии на заводе «Крымский титан».

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«Мы за то, чтобы сохранить в полном объеме предприятие. Оно градообразующее, общая емкость инвестиций превышает миллиард долларов, в случае его закрытия его невозможно ничем заместить. Это будет колоссальный удар по экономике Крыма и прежде всего Армянска, как моногорода. Ни о каком закрытии не должно быть и речи, все это провокационные разговоры», — сказал Владимир Константинов.

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