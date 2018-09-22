Корабли ВМФ Украины вошли в экономическую зону РФ у берегов Крыма

Два корабля военно-морских сил Украины вошли в исключительную экономическую зону Российской Федерации и находятся недалеко от берегов Крыма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пограничного управление ФСБ России по Крыму.

«В настоящее время два корабля Военно-морских сил Украины — корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» — находятся недалеко от берегов Крыма, в исключительной экономической зоне РФ, следуя в северо-восточном направлении, — говорится в сообщении. — В соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации их сопровождают корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ России» , — говорится в сообщении.

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Корабли движутся в районе южного побережья Крыма в Черном море, в сторону Керченского пролива, за пределами 12-мильной зоны от берега, которая относится к территориальным водам России, граница не нарушена»

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