Корабли ВМС Украины прошли под арками Крымского моста (ВИДЕО С КРЫМСКОГО МОСТА)

Уникальные любительские кадры с Крымского моста, как военные украинские корабли прошли под судоходными арками. Глава Крыма прокомментировал основу военно-морской базы украинского флота.

Вчера журналистам КерчьИНФО удалось поймать уникальные любительские кадры прохождения «основных» кораблей военной базы Украины под арками Крымского моста.

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Глава Крыма Сергей АКСЕНОВ сегодня прокомментировал состояние военных судов «Донбасс» и «Корец» и сам факт их появления в керченском проливе:

«Уверен, что у экипажа украинских кораблей настроение было не особо радостным. Это печальное зрелище, когда на фоне великолепного архитектурного сооружения – Крымского моста, в сопровождении современных российских кораблей береговой охраны плывут два ржавых корыта ВМС Украины, как символы «Руины» – разрухи, которая, как известно, не в клозетах, а в головах».

Глава Республики отметил, что разрешение на проход в Керчь-Еникальском канале запросили у Росморпорта и за лоцманской поддержкой тоже обратились в наши службы, покорно стояли в очереди за гражданскими судами. Хотя украинские СМИ говорят о беспрепятственном проходе по каналу без разрешения.

«Это бесславное начало конца проекта под название «Незалежна Україна», — комментирует Сергей Валерьевич.

«Печальное зрелище»: военные корабли Украины прошли под Крымским мостом (ВИДЕО)

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