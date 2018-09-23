Корабли ВМС Украины прошли под Крымским мостом. ВИДЕО

Корабль управления «Донбасс» и морской буксир «Корец» ВМС Украины в сопровождении российских пограничных катеров прошли под Крымским мостом 23 сентября. Украинская «эскадра» вошла в канал в 13:50 и прошла под мостом в 15:15. Керчь ИНФО публикует видео прохода украинских кораблей в Керченском проливе.

На видео видно как украинские суда — корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» проходят под арками Крымского моста. Кроме того, на опубликованных кадрах видно, что корабли ВМС сопровождают корабли российских пограничников.

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Корабли направляются в Бердянск, где должны стать основой флотской группировки новой военно-морской базы Украины в Азовском море.

Корабли ВМС Украины проходят под Крымским мостом. ВИДЕО

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