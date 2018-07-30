Коровы пугают людей на керченском пляже. ВИДЕО

Читательница сайта КерчьИНФО прислала в редакцию письмо с жалобой. Женщине испортили досуг коровы, гуляющие по пляжу.

«Ездили на днях с ребенком отдыхать на пляж в поселке Маяк. Остались не очень приятные воспоминания. К воде ходят коровы, которые сами по себе, за ними никто не смотрит. Перемещаются целыми партиями. На пляже очень много детей, это небезопасно для них. Хозяева коров очень халатно относятся к их выгулу!» — пишет возмущенная керчанка.

Действительно, на береговой линии от Маяка и дальше хватает коровьих выгулов. Хозяева совершенно спокойно относятся к тому, что коровы самостоятельно гуляют, весь день находятся на свободном выпасе, купаются в море. Но это обусловлено размеренным образом жизни небольших поселков под Керчью и малым количеством людей в межсезонье.

Можно добавить, что пляж возле поселка Маяк является запрещенным пляжем, поскольку он не оборудован спасательными приспособлениями. Почти вся береговая линия на севере Керченского полуострова — так называемый «дикий пляж», поэтому выпас коров там не запрещен.

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Жители и гости Керчи, выезжающие подальше от городских стен, остаются наедине с живой природой, но иногда эта природа подбирается очень близко, как в случае с нашей читательницей. Остается посоветовать при встрече с коровами вооружиться чувством юмора и помнить, что корова — домашнее животное, которое обычно дружит с человеком.

Коровы на пляже. Видео

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