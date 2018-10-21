Корпус Керченского колледжа может стать мемориалом

Крымские власти не исключают того, что корпус Керченского политехнического колледжа восстановлен не будет, а станет мемориалом. Об этом ТАСС сказал в воскресенье вице-премьер Республики Крым Игорь МИХАЙЛИЧЕНКО.

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Он уточнил, что решение об этом должно быть принято вместе с преподавателями и студентами колледжа.

«Сначала нужно говорить с педагогами и студентами — готовы ли они дальше проводить обучение в этом здании, все-таки моральная травма серьезная нанесена <…> В Беслане это место осталось нетронутым и стало мемориалом, нам надо сначала переговорить с коллективом, детьми, а потом уже делать какие-то выводы» — сказал он.

Помимо этого, вице-премьер отметил, что после окончания работ следователями, на место прибудут сотрудники регионального минстроя для исследования здания.

«После экспертизы будет понятна сумма, которая необходима для восстановления. Но изначально нужно говорить с людьми — готовы ли они продолжать там обучение», — пояснил Игорь МИХАЙЛИЧЕНКО.

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