Коррупция на высшем уровне: зампреду Крыма грозит до 15 лет тюрьмы

Ситуация с ужасной трагедией в Керчи, о которой все говорят, потрясла всю Россию. Крымчане забыли о других важных событиях, которые касаются их земли.

В Москве задержали заместителя председателя правительства Крыма Виталия НАХЛУПИНА. Его обвиняют в систематическом получении взяток.

Басманный районный суд Москвы отправил его под стражу на два месяца. Об этом сообщает Риа Новости Крым.

До ареста НАХЛУПИН считался одним из самых влиятельных фигур в крымской власти.

В рамках своих полномочий он курировал работу финансового блока правительства, а также отвечал за дорожное строительство и реализацию федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики.

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По данным некоторых СМИ, ссылающихся на близкие к властным структурам источники, именно с ФЦП и связано задержание вице-премьера. Более подробную информацию по делу следственные органы пока что не предоставляют. Известно, что в отношении вице-премьера заведено уголовное дело – получение взятки в особо крупном размере, максимальное наказание за которое – тюремное заключение на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Глава Республики Сергей АКСЁНОВ, который назначил НАХЛУПИНА своим заместителем и ответственным за реализацию ФЦП, пообещал высказать свое мнение по поводу ареста, когда будут обнародованы конкретные факты причастности вице-премьера к инкриминируемым ему преступлениям. Он подчеркнул, что все, кто преступил закон обязательно будут наказаны.

Арест НАХЛУПИНА – далеко не первое дело о коррупции в органах власти Крыма различного уровня. Самое громкое из них было связано с Олегом КАЗУРИНЫМ, который ранее курировал реализацию ФЦП в Крыму на посту вице-премьера. Следствие обвинило КАЗУРИНА в получении взятки в размере 27 миллионов рублей. Эту сумму он получил за способствование выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилых домов в Керчи, а также общее покровительство фирме при исполнении ей данного муниципального контракта. Уже в ходе расследования этого дела была выявлена причастность КАЗУРИНА к ряду других преступлений. Приговор бывшему вице-премьеру – 11 с половиной лет колонии строгого режима, штраф в размере 56 миллионов рублей и 10-летний запрет на занятие госдолжностей.

За решеткой также находится экс-депутат крымского парламента Валерий ГРИНЕВИЧ, бывший руководитель крымского управления Федеральной налоговой службы Николай КОЧАНОВ, бывший глава администрации Керчи Сергей ПИСАРЕВ и еще множество крымчан, ранее занимавших серьезные должности.

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