Косметический Центр «MIRRA» : как правильно ухаживать за кожей?

Косметический Центр «MIRRA» приветствует вас в нашей еженедельной рубрике !

Сегодня мы хотим рассказать вам об особенностях ежедневного ухода за кожей и мероприятии , которое пройдёт у нас 10 августа .

Пожалуй , каждая женщина и Девушка однажды , подойдя к зеркалу , замечает нечто странное .

Второй подбородочек . Или намеки на него.

Некоторых это не просто удивляет, но даже пугает )

Ladies, не пугайтесь )

Наш организм — это очень слаженный механизм. Целый мир, идеально отлаженная система.

С возрастом в организме начинаются изменения ( спасибо, Кэп ))

Поэтому косметологи, нутрициологи, тренера ,доктора говорят о том , что нужно не засорять наш организм , давать ему необходимые нутриенты, не нагружать органы и системы .

Кожа человека -это тоже орган. Поэтому стоит ухаживать за ней правильно , начиная хотя бы с 25 лет.( лучше раньше )

Основные этапы ухода за кожей : Очищение ( демакияж , умывание), тонизирование, питание , увлажнение , интенсивный уход 1 раз в неделю ( глубокое очищение +маски)

Конечно , шея и декольте просят особенного ухода .

10 августа в нашем Косметическом Центре пройдёт Практический Мастер — Класс «Поцелуй неба» , на котором косметологи расскажут и покажут Вам , как правильно ухаживать за этими зонами.

Предварительная запись по тел: +7-978-114-18-42.

Будьте здоровы!

Текст и фото предоставлены автором

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