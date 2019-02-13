Кояшское озеро на Керченском полуострове признано самым увлекательным маршрутом

Розовое озеро, расположенное на Керченском полуострове, заняло первое место в рейтинге самых лучших научно-познавательных туров в России. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные интернет-опроса, проведенного сервисом бронирования жилья Tvil.ru.

Более 30% опрошенных респондентов проголосовали за Кояшское озеро, тем самым признав его наиболее попуо=лряным туристическим маршрутом в России.

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Интересно, что второе место в рейтинге интересных для посещения мест разделили между собой Перевал Дятлова и краснодарские Дольмены.